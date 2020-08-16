تراجع الاقتصاد الإسرائيلى نحو 30% فى الربع الثانى من العام مع هبوط الإنفاق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاءات اليوم الأحد، إن اقتصاد إسرائيل انكمش 28.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.

وأظهرت بيانات أولية أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، كان أشد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنسبة 22 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى ستة بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

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وفي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 بالمئة والإنفاق الخاص 43.4 بالمئة والواردات 41.7 بالمئة والاستثمار في الأصول الثابتة 31.6 بالمئة وبناء المساكن 41.6 بالمئة.

وجرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى انكماش سنوي بنسبة 6.8 بالمئة بدلا 6.9 بالمئة.