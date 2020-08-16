شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في السعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات للهيئة العام للإحصاء السعودية اليوم الأحد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (يوليو2019)، وبنسبة أعلى من معدل الشهر السابق السنوي البالغ (+5.0%) وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير.

وحسب الهيئة فقد تسارع تضخم أسعار المستهلك بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 1 يوليو، والتي كان لها تأثير عام على التضخم السنوي، وقد شهدت جميع األقسام الرئيسة ارتفا عا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

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وذكرت الهيئة أن مؤشر التضخم تأثر بشكل أساسي من ارتفاع متوسط األسعار في الأغذية والمشروبات بنسبة 3.14% والنقل بنسبة 7.3%، وفي التغير الشهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.5% مقارنة بالشهر السابق (يونيو2020).

وعلى الأغلب متأثراً بالارتفاع في متوسط أسعار قسم النقل بنسبة 7.13% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4.7% وقد انخفضت أسعار الوقود والبنزين بنسبة 1.17% و5.15% على التوالي، مما عوض جزئياً عن زيادات الأسعار في فئات أخرى من الاستهلاك.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية ”أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 و6% على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل"، وفقا لوكالة رويترز.