شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة تُغطي المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 1702% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن الاكتتاب بعدد 1.3 مليون سهم في المرحلة الثانية، من إجمالي الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 10 مليون سهم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن فيمة الاكتتاب في الأسهم بلغت 26.585 مليون ريال، بنسبة تغطية بلغت 1702%.

وبحسب البيان، بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 13.361 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن الاكتتاب في المرحلة الأولى بعدد 8.677 مليون سهم من الأسهم الجديدة، بقيمة اكتتاب بلغت 86.776 مليون ريال، وبنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة بلغت 86.78%.

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وسبق أن أعلنت الشركة عن اعتماد الجمعية العمومية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال، مقسم الى 17.5 مليون سهم عادي.

وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة، علماً بأنه سيتم طرح وادراج اسهم حقوق أولوية لعدد 10 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.