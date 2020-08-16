شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 580-620 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم الأحد 16-8-2020 استقرارا فى أسعار مواد البناء وفقا لما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهره إن أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9750.

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وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

والجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحديات التى تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية وبقيمة 5 مليار دولار سنوياً إلى جانب تغطية غالبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إستقرار منظومة الصناعة الوطنية والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصرى.