شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مليون دولار صادرات "الأدوات الصحية" و"السيراميك" خلال النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت قيمة صادرات مصر من "الأدوات الصحية" و "السيراميك" خلال النصف الأول من 2020 نحو 112 مليون دولار في مقابل 147 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 23.8%.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الصادر اليوم /الأحد/، إلى استحواذ 9 دول (ليبيا، وألمانيا، واليمن، وبريطانيا، والأردن، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية) على 68.7% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 76.959 مليون دولار.

وأوضح أن صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف انخفضت بنسبة 34% خلال أول 6 أشهر من العام لتسجل نحو 53 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث تم التصدير إلى 57 دولة منهم 7 دول لم يتم التصدير لها وتتمثل في (الكونغو زائير، والمجر، والسويد، وأمريكا، وبلغاريا، وأستراليا، سنغافورة).

واستحوذت 5 دول على 75.7% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 40.104 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- يونيو 2020"، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 14.716 مليون دولار بتراجع قدره 46%، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2019 البالغة 27.205 مليون دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال أول 6 أشهر من العام لتبلغ 7.146 مليون دولار في مقابل 9.156 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 22%، وللأردن بنسبة 29% لتبلغ 9.994 مليون دولار في مقابل 13.991 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات السيراميك للمملكة العربية السعودية لتبلغ 5.646 دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 5.961 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 5%.

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وارتفعت صادرات مصر من السيراميك إلى ألمانيا بنسبة 84% لتسجل 2.602 مليون دولار في مقابل 1.414 مليون دولار.

ولفت التقرير، إلى انخفاض صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 12% خلال أول 6 أشهر من العام، لتسجل نحو 59 مليون دولار مقابل 67 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

ونوه بأنه تم التصدير إلى 76 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال تلك الفترة من 2019، وتتمثل في (النيجر، وبلغاريا، وجيبوتي، وصربيا، وزامبيا-روديسيا الشمالية، وألبانيا، وروسيا الاتحادية).

واستحوذت 5 دول على 62.5% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 36.855 مليون دولار خلال النصف الأول، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 21.895 مليون دولار مقابل 19.001 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 15%.

وتراجعت قيمة صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا بنسبة 37% لتبلغ 6.077 مليون دولار في مقابل 9.621 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الأدوات الصحية لإيطاليا لنحو 2.648 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، في مقابل 2.924 مليون دولار بتراجع 9%، ولتركيا لتبلغ 3.534 مليون دولار في مقابل 3.57 مليون دولار بتراجع قدره 1%.

وزادت صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى فرنسا بنحو 35% لتبلغ 2.701 مليون دولار في مقابل 2.003 مليون دولار.