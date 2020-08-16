شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 26.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7730.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.28% رابحاً 101.59 نقطة ليصل إلى مستوى 8025.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، تلاه قطاعي التأمين وإنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والأدوية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%.

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وقفز 126 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.61%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.07%، فيما تراجع 57 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 2.40%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 1.89%، ثم سهم "جرير" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 163.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغت الإيرادات 1.2 مليار ريال سعودي مقارنة مع 1.15 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 10.446%، وبلغ صافي الربح 192.25 مليون ريال سعودي مقابل 167.97 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 22.039%.