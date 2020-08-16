شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلى.. 19 جنيها للكيلو من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن في السوق المحلى تشهد استقرارا وذلك وفقا للأسعار الرسمية اليوم الأحد 16-8-2020.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 19 جنيها من المزرعة فيما سجل سعر المستهلك يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي، بينما سجلت أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

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ونشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والنصائح التى أصدرها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لمواجهة الارتفاعات الحادة فى درجات حرارة الجو والمناخ المتغير للحفاظ على القطعان ومقاومة الاجهادات الحرارية وطرق العلاج والوقاية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن، فى العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.

ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الاجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، للحد من نهجان الحيوان أو الطائر.

ويتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتى تزيد فى الأجواء الحارة.