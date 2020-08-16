شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل.. وانخفاض أرباح بنك الأهلى الكويتى بنسبة 51% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحاً 56.890 نقطة ليصل إلى مستوى 5182.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحاً 71.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5724.36 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.66% رابحاً 26.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4110.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 13.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4101.80 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 204.5 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، ثم قطاع النبوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.85%، يليه سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%، ثم سهم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.34% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.27%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 8.33%.
وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن تحقيق صافي أرباح لمساهمي الشركة الأم بلغت 6 ملايين دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 12.4 مليون دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 51.3%، وبلغت ربحية السهم 2 دينار كويتي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020 مقارنة بربحية 6 دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 66.7%، وبلغ إجمالي الموجودات 4.93 مليار دينار كويتي مقابل 4.7 مليار دينار كويتي خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4%.
فيما قررت إدارة بورصة الكويت وقف تداول أسهم مجموعة جي اف اتش المالية بشكل مؤقت لحين الإعلان عن البيانات المالية للشركة وذلك وفقاً لطلب مصرف البحرين المركزي.
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