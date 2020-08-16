شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية يسجل 6.1 % فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 بالمئة في يوليو مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. كان معدل التضخم في يونيو 0.5 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة من خمسة بالمئة بداية من أول يوليو.

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عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6 بالمئة ثم المواصلات بنسبة 7.3 بالمئة. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية "أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل".

السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت أعلنت في مايو زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.