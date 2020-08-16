شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم الأحد.. بداية التعاملات الصباحية بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 16-8-2020، مع بداية تعاملات أول الأسبوع بالبنوك، حيث استقر سعره البنك المركزى المصرى عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر بنك عوده لـ 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع مقابل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.89 جنيه للشراء.

15.99 جنيه للبيع مقابل 16.00 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة

15.89 جنيه للشراء مقابل 15.88 جنيه للشراء بارتفاع بقيمه قرش.

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15.99 جنيه للبيع مقابل 15.98 جنيه للبيع بارتفاع بقيمه قرش.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.89 جنيه للشراء.

15.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.87 جنيه للشراء.

15.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن قبل أيام، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.