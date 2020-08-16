شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ينظم الدورة الثانية لمعرض تراثنا برعاية رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم الدورة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكدت نيفين جامع على أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها يشعرون بالتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذى يوليه لهذا القطاع حيث يتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس للعام الثاني على التوالي مما يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا في توفير فرص عمل مستقرة وناجحة و تنمية الاقتصاد الوطني.

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وأشارت إلي أن اهتمام الرئيس برعاية معرض تراثنا يأتي ايضا من منطلق الاهتمام بالصناعات الوطنية الحرفية واليدوية والتراثية التي تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة وتشجيع العاملين في هذه الصناعات الهامة خاصة بعد معاناتهم من أزمة كورونا و قلة المبيعات وكساد الاسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الأزمة.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم الدورة الثانية من المعرض فى ضوء نجاح الدورة السابقة التي شارك فيها 500 مشروع و 35 جمعية اهلية متخصصة في الصناعات التراثية من كافة انحاء الجمهورية ليكون اكبر معرض للصناعات الحرفية في مصر حيث لاقى اقبال جماهيري غير مسبوق و زاره عشرات الالاف يوميا وحقق مبيعات مباشرة تخطت 27 مليون بخلاف التعاقدات التجارية التي تمت مع المشاركين في المعرض بعد انتهائه.

وأكدت نيفين جامع علي أن جهاز تنمية المشروعات حريص علي تكرار نجاحه في الدورة الحالية للمعرض والعمل علي ضم نماذج مشرفة من كافة المشروعات العاملة في مجال الحرف التراثية سواء الممولة من الجهاز أو من اي جهات اخرى لتعرض افضل منتجاتها بأسعار تنافسية.. ليكون معرض تراثنا دائما واجهة مشرفة للصناعات الفنية واليدوية المصرية وليقدم صورة مشرقة عن قطاع الحرف التراثية في مصر لكل انحاء العالم.