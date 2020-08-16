شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بالمستهل.. و"أرابتك" تحقق 794 مليون درهم خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% رابحاً 15.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2171.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.6 مليون سهم محققة ما قيمته 178.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2312 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.52%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.07%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.56%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15 مليون ورقة بقيمة 41.9 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة خسارة صافية في النصف الأول من عام 2020، بلغت 794 مليون درهم إماراتي؛ ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، أما الأعمال الرئيسية الأخرى، بما في ذلك تارجت (الصناعة)، وأرابتك للخدمات الهندسية (البنية التحتية)، وإيفيكو (الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة)، فقد واصلت تحقيق الربحية لتحافظ بذلك على مواقعها في المجالات التي تعمل فيها.

وأرجعت أرابتك القابضة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأحد، الأسباب الرئيسية للخسارة في النصف الأول من عام إلى شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاء مما أثر على تقدم العمل في المشاريع والقدرة على التنبؤ بالتكاليف المتوقعة، محدودية عمليات التسوية واسترداد المطالبات، تأثير جائحة كوفيد 19 التي تسببت بإبطاء وتيرة إنجاز المشاريع وزيادة التكاليف، تباطؤ نشاط القطاع العقاري، وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوفرة.

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وبعد النظر في الظروف الاقتصادية الصعبة وبيئة الأعمال الحالية بالتحديات والخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من حقوق المساهمين ومراعاة متطلبات التمويل المستقبل المتزايدة، تعتزم المجموعة توجيه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية، بهدف مناقشة وتحديد الخيارات المستقبلية المتاحة.

وتتفاوض المجموعة حالياً مع شركة استثمارية مرموقة وسيتم قريباً تكليفها بمساعدة الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال والديون، وسيتم مناقشة الخيارات القابلة للتطبيق مع المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في غضون 30 يوماً، بحسب ما يقتضيه القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وبناءً على الخيارات المعروضة، سيطلب من المساهمين التصويت إما على الشركة أو اعتماد خطة إعادة هيكلة مناسبة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث لم تتم الموافقة على البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، لذلك سوف يعقد مجلس الإدارة اجتماع آخر يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مملكة البحرين، حيث تم مناقشة وإقرار الأمور التالية، أولاً تأجيل مناقشة واعتماد النتائج المالية للنصف الأول من العام 2020 للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس، ثانياً أمور داخلية أخرى.