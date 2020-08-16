شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطى العملات الأجنبية للأردن يرتفع 16% فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.1 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2019. بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يوليو نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019. عزا البنك المركزي في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني ارتفاع الاحتياطي إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.

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