شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة تتكبد الخسائر بالربع الثاني لانخفاض الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 751.9 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 15.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 17.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

كذلك ارتفعت تكاليف التشغيل التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة خلال جائحة كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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