شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سليمان الحبيب ترتفع 14.5% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 14.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 192.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 168 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 203.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 163.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الإيرادات نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

وارتفعت المبيعات إلى 1.203 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.157 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

هذا ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى زيادة نسب الإشغال في أقسام التنويم نظراً للزيادة في التحويلات الحكومية بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المرضى في مستشفى الخبر والذي تم البدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2019، وكذلك إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019 وكذلك 2020 في قطاع الحلول.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 438.85 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 402.05 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 140 مليون ريال عن الربع الثاني من العام المالي 2020، بما يُعادل 0.40 ريال للسهم، وبما نسبته 4% من قيمة السهم الاسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 246.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 234.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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