شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح صافولا ترتفع 272% خلال الربع الثاني 2020 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 271.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 409.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 110.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 584.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 363.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وارتفعت المبيعات إلى 6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت المصاريف التشغيلية بجانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية بسبب انخفاض الرسوم المالية على القروض.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 582.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 116.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 172.8 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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