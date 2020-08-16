شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. وإيقاف أسهم الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهي الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، حديد عز، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن انخفاض إجمالي الإيرادات لتصل إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 17.5%، وبلغ صافي الربح 168.4 مليون جنيه مقابل 393.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعة سبب الانخفاض في الإيرادات والأرباح إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى خسائر في العملات الأجنبية بلغت 26.6 مليون جنيه، كما تأثر هامش أرباح الشركة بسبب الإغلاق الكامل لفنادق الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة بي انفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية برأسمال مليار جنيه، على أن تقوم الشركة باستثمار مبلغ 200 مليون جنيه مبدئياً، في رأسمال تلك الشركة، كما تقوم الشركة حالياً بإجراء محادثات مع مستثمرين آخرين للمساهمة في رأسمال الشركة المقرر تأسيسها.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الخاصة بالشركة المقرر تأسيسها، والتي تتمثل في الاستحواذ على حصص حاكمة في الشركات الواعدة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة سريعة النمو، بالإضافة إلى الشراكة مع الخبرات الطبية المرموقة في المجال بهدف خلق تكامل بين الخبرات المالية والاستثمارية المتوافرة لدى الشركة مع الخبرات الطبية والإدارية المتوافرة لدى الشركات المستثمر فيها.

ووافقت لجنة الاستثمار بالشركة، على البدء في الفحص النافي للجهالة لإحدى الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات الصحية، لتكون بذلك باكورة استثمارات الشركة الجديدة.