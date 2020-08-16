شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس لـ"نوفا": نركز على الاهتمام بسوق السياحة الإيطالية بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية "اودى" ، سيمح ساويرس، لوكالة "نوفا" الإيطالية خلال مؤتمر صحفى بالفيديو مع مختلف دعاة الإعلام الدولى حول المشروعات الجديدة التى أطلقتها الشركة فى المناطق السياحية الرئيسية فى مصر، وعلى وجه الخصوص موقع الجونة على البحر الأحمر، إنه "فى التسعينات، كانت الجونة الوجهة الرئيسية السياحية الثانية بعد شرم الشيخ، ولكن أهميتها تضاءلت على مر السنين ، وليس لدينا الكثير من السياح الإيطاليين بسبب أزمة كورونا، ولذلك يجب علينا أن نركز أكثر على توعية السياح الإيطاليين بذلك".

وأضاف ساويرس للوكالة الإيطالية، أن "ليس لدينا استيراتيجية لإيطاليا بعد، ولكن سيتم إطلاق برامج بمجرد انتهاء وباء كورونا وتأثيره على القطاع، فنحن نتخذ جميع التدابير الممكنة، ولكن يجب الاعتراف أن التأثير عميق، ومع ذلك ، فقد قللنا من السعة حتى نتمكن من الحفاظ على مسافة اجتماعية أكبر في الفنادق ، باتباع اقتراح وزارة السياحة بنسبة إشغال بنسبة 50 % مما يتيح للناس مساحة أكبر بكثير.

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وقالت الوكالة، إن "الجونة هي مدينة منتجع مصرية، يملكها سميح ساويرس وطورتها شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ، ويعود تاريخها إلى عام 1989، تقع على البحر الأحمر على بعد 20 كيلومترًا شمالًا.