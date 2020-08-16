شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 860 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، لتسجل 860 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على المستوي المحلي.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 737.15 جنيه.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6880 جنيه.

السعر العالمي : 1943 دولار.

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وهبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات ختام تعاملات الاسبوع، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وبعد أن خسر 10% من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس ، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو .

وجرى تداوله منخفضا 0.3% إلى 93.093. ومقابل اليورو، هبط الدولار 0.5 % إلى 1.1840 دولار ليضيف إلى انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وأشار محللون إلى أن متانة سوق الأسهم في الآونة الأخيرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حزمة دعم مالي أمريكية جديدة وتوتر جيوسياسي تقوض الدولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء وبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة.

وعوض الين الياباني بعض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، ليتداول مرتفعا 0.3% إلى 106.62 للدولار. لكن بحلول منتصف الجلسة في لندن تخلى عن تلك المكاسب واستقر في التداولات، وصعد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3099 دولار.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية لفترة وجيزة لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يستقر عند 6.9421 للدولار، ويجتمع مسئولون أمريكيون وصينيون يوم السبت لمراجعة اتفاق المرحلة واحد التجاري بين البلدين.