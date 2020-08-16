شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. إدراج الشركات العامة خلال 5 أيام من تخصيصها مرتبط بإنجاز اكتتاباتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

وتستهدف الجهات المعنية بهذا المشروع دفع عجلة الإدراجات في السوق الرسمي، وعدم تجميد رؤوس أموال المستثمرين المشاركين في الاكتتاب لفترات طويلة، وذلك على غرار المعمول به في العديد من أسواق المال الإقليمية والعالمية، بحسب صحيفة الرأي.

وتسريع عجلة الإدراجات بهذا الشكل يشجع على طرح الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معايير الإدراج المعتمدة ومن ثم قيدها في البورصة، وهناك شركات تشغيلية عديدة مملوكة للدولة ستكون هدفاً للطرح خلال الفترة المقبلة، منها "الزور 2" وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة ذات العلاقة بقطاع الطاقة.

واتجهت بورصة الكويت نحو فتح مقرها الرئيسي في وقت سابق ولمدة أسبوعين، لاستقبال مساهمي شركة "شمال الزور" والتعاقد مع الوسطاء بخصوص ذلك الطرح، حيث ستنضم تلك الشركة للكيانات المسجلة بالسوق الأول اعتباراً من 16 الجاري. ويأتي هذا الاستثناء لتسهيل استقبال مساهمي الشركة، بشرط اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية، على أن يسبقها تحديد موعد بين شركة الوساطة وعميلها، بحسب صحيفة الرأي. Advertisements وكانت شركة بورصة الكويت قد دعت مؤخرا، قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من اليوم 16 أغسطس الجاري. ومؤخرا، انضمت البيانات الخاصة بـ "شمال الزور" إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة، إذ تم استحداث صفحة لها تشمل توضيحاً لأغراض الشركة التي تتمثل ببناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور (المرحلة الاولى)، إلى جانب رأس المال البالغ 110 ملايين دينار. وتُبين الصفحة قائمة كبار المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من رأسمال الشركة، إذ تضمنت شركة شمال الزور الأولى القابضة بحصة تبلغ 40%، والمؤسسة العامة للتأمينات بملكية تبلغ 5%، والهيئة العامة للاستثمار بـ5%، وذلك حسب آخر تحديث في 9 أغسطس الجاري. وبحسب الموقع الرسمي للبورصة، سيتم التداول على أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في السوق الأول تحت اسم "شمال الزور". وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة). وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، إلى أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين.

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