شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أسهم "شمال الزور" ببورصة الكويت اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ تداول سهم "شمال الزور" في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

وتابعت أنه في ظل إدراج الشركة، سيرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق بشكل عام إلى 173 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق "الأول" 19 شركة.

واتجهت بورصة الكويت نحو فتح مقرها الرئيسي في وقت سابق ولمدة أسبوعين، لاستقبال مساهمي شركة "شمال الزور" والتعاقد مع الوسطاء بخصوص ذلك الطرح، حيث ستنضم تلك الشركة للكيانات المسجلة بالسوق الأول اعتباراً من 16 الجاري. ويأتي هذا الاستثناء لتسهيل استقبال مساهمي الشركة، بشرط اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية، على أن يسبقها تحديد موعد بين شركة الوساطة وعميلها، بحسب صحيفة الرأي. Advertisements وكانت شركة بورصة الكويت قد دعت مؤخرا، قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري. ومؤخرا، انضمت البيانات الخاصة بـ "شمال الزور" إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة، إذ تم استحداث صفحة لها تشمل توضيحاً لأغراض الشركة التي تتمثل ببناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور (المرحلة الاولى)، إلى جانب رأس المال البالغ 110 ملايين دينار. وتُبين الصفحة قائمة كبار المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من رأسمال الشركة، إذ تضمنت شركة شمال الزور الأولى القابضة بحصة تبلغ 40%، والمؤسسة العامة للتأمينات بملكية تبلغ 5%، والهيئة العامة للاستثمار بـ5%، وذلك حسب آخر تحديث في 9 أغسطس الجاري. وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة). وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين.

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