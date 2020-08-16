شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع يتجاوز 50% لوثائق التأمين في السعودية خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي والمركبات، التي أصدرتها شركات التأمين بالسعودية خلال الربع الأول 2020، ارتفاعا 57% و45% على التوالي.

وأصدرت شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الحالي 2.347 مليون وثيقة تأمين، بنمو 11.1% مقارنة بـ 2.112 مليون وثيقة خلال الربع الأول 2019، وبتراجع 0.7% مقارنة بـ 2.363 مليون وثيقة خلال الربع الرابع 2019، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات (البوليصة)، خلال الربع الأول، ارتفاعا 45.5% إلى 643 ريال، مقارنة بالربع السابق عند 5621 ريالا، على الرغم من تراجع عدد الوثائق المصدرة من قبل شركات التأمين بنسبة 20% ويعود ذلك لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها (ما دفعه المؤمن لهم أو مالكو وثائق التأمين) بنسبة 40% بما يعادل 780.33 مليون ريال.

وبالمثل، سجل متوسط تكلفة الوثيقة الواحدة للتأمين الصحي (البوليصة) ارتفاعا 57% بما يعادل 3203 ريالات إلى 8825 ريالا، ويعود ذلك إلى نمو إجمالي الأقساط المكتتب بها 60.8% بمبلغ 2.892 مليار ريال، علما أن عدد وثائق التأمين الصحي ارتفع 2.4%.

ويعد تأمينا "المركبات" و"الصحي" هم أكبر سوق لشركات التأمين، مقارنة بأنواع التأمين الأخرى، حيث استحوذا على 81.5% من إجمالي الإنفاق على سوق التأمين بالسعودية في الربع الأول بواقع 21.4% لنشاط المركبات و60.0% للنشاط الصحي.

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وبلغ عدد وثائق التأمين التي أصدرت لنشاط المركبات في الربع الأول 2020 نحو 1.328 مليون وثيقة بقيمة 2733.2 مليون ريال، مقارنة بـ 1.381 مليون وثيقة قيمتها نحو 1952.9 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019.

أما التأمين الصحي فبلغ عدد الوثائق الصادرة له خلال الربع الأول نحو 866.8 ألف وثيقة قيمتها نحو 7649.2 مليون ريال، مقارنة بـ 846.9 ألف وثيقة قيمتها نحو 4757.6 مليون ريال خلال الربع الرابع 2019.

يشار إلى أنه خلال شهر يوليو قام عدد من شركات التأمين السعودية بالإعلان عن إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور بإكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني

وقالت كل من شركة المتحدة للتأمين التعاوني، تكافل الراجحي، الصقر للتأمين، الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في بيانات منفصلة لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

هذا وكانت أكدت الإدارة العامة للمرور على أن اكتمال الربع الآلي سوف يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين مركبات سارية بدءً من تاريخ 1 ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.