الاقتصاد

وزير المالية السعودي يقرر تعديل اللائحة الخاصة بالتسجيل واشتركات نظام التأمين الاجتماعي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر وزير المالية السعودي محمد الجدعان تعديل اللائحة الخاصة بالتسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.

وبحسب صحيفة أم القرى، تضمنت التعديلات أن يترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائياً بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب. ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات أو البيانات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال.

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ومن تلك التعديلات أن يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط منتهياً في مجال علاقة صاحب العمل بالمؤسسة. وتضمنت أيضا أن يحدد المحافظ المستندات والبيانات المؤيدة لانتهاء النشاط.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية اعتمدت في منتصف يوليو الماضي المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، سليمان بن عبد الرحمن القويز، في وقت سابق، على حرص الدولة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.

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