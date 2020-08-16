شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" يستثمر 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) عن استثمار نحو 4.7 مليار دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة بالسوق الأمريكي.

وأوضح صندوق الاستثمارات أنه قام بشراء حصة بقيمة 1.86 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر لقطاع المرافق" وحصة بقيمة 1.59 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للقطاع العقاري" وحصة بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق "إس بي دي آر للمعدات"، بحسب موقع قناة العربية.

ووقعت شركة العلم لأمن المعلومات "عِلم"، في مطلع الشهر الجاري اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا "تبادل" من صندوق الاستثمارات العامة. ويخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على كافة الموافقات النظامية.

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وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي السعودي، فعند إتمام الصفقة، ستصبح "تبادل" شركة مملوكة بالكامل لشركة "عِلم"، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة "تبادل" إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها.

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.