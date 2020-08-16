شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان السعودية": 37.26 ألف أسرة استفادت من الحلول السكنية خلال شهر يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن عدد الأسر التي استفادت من منتجات برنامج سكني خلال شهر يوليو 2020 بلغ 37.26 ألف أسرة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها سكنت نحو 10524 أسرة سعودية في منازلها خلال ذات الشهر.

وارتفع إجمالي عدد الأسر السعودية المستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية من بداية العام الجاري 2020 إلى 224.5 ألف أسرة، وفق التوزيع التالي: ( 73.1 ألف وحدة سكنية جاهزة، 45.5 ألف بناء ذاتي، 60.1 ألف أرض سكنية، 45.8 ألف وحدة تحت الإنشاء).

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وفي وقت سابق، أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال شهر يونيو الماضي نحو 9.6 ألف وحدة سكني.

وواصل برنامج "سكني" تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يونيو الماضي 22 مشروعاً في 12 منطقة.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أعلن في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.