شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستثمارات العامة السعودي" يسدد قرضًا بقيمة 10 مليارات دولار قبل موعده بعدة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي السعودي) قرضًا تجسيريًا بقيمة 10 مليارات دولار قبل موعده بعدة أشهر حيث كان مستحقًا في أكتوبر المقبل، بحسب الأسواق العربية.

وكان الصندوق قد توصل إلى اتفاق مع البنوك في أغسطس 2019 فيما يتعلق بشروط حصوله على ذلك القرض القصير الأجل.

وتلقى صندوق الاستثمارات العامة حينها عروضاً من البنوك بقيمة 20 مليار دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن القرض المجمع الأول لصندوق الاستثمارات العامة كان بقيمة 11 مليار دولار العام قبل الماضي، بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق "الآيبور"، وكان لأجل 5 سنوات.

ووفر القرض السيولة لصندوق الاستثمارات العامة في ذلك الوقت لحين إتمام بيع حصته في سابك، البالغة 70%، بقيمة 70 مليار دولار إلى أرامكو.

وكان من المتوقع أن تسدد أرامكو نصف قيمة الحصة العام الماضي والمتبقي خلال العامين المقبلين.

وأعلنت أرامكو في 17 يونيو من العام الجاري عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال أو ما يعادل 69.1 مليار دولار أميركي، بما يعادل سعر 123.39 ريال للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة.