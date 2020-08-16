شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 16 حتى 20 أغسطس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة سمو، جاكو، اللجين، تبوك الزراعية، بحر العرب، التأمين العربية.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة سمو العقارية، اليوم الأحد، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام 2020.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، يوم الإثنين المُقبل، على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من عام 2021 وتحديد أتعابه.

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وتعتمد الجمعية العمومية لشركة اللجين القابضة، يوم الثلاثاء،القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتصدق الجمعية العمومية لشركة تبوك للتنمية الزراعية "جاكو"، يوم الأربعاء، على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال للشركة، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي، وإنعقاد الجمعية العامة.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، يوم الأربعاء المُقبل، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من عام 2021 وتحديد أتعابه.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة التأمين العربية التعاونية، يوم الخميس المُقبل، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في 26 فبراير 2023.