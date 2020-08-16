شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لـ3659 ألف طن فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت معدلات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي تراجعا طفيفا فى شهر مايو الماضى، حيث رصدت بيانات حكومية وصول حجم الاستهلاك المحلى إلى 3659 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك المحلى 3964 ألف طن فى شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 305 آلاف طن، كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2056 ألف طن فى مايو الماضى، مقابل 2604 ألف طن فى نفس الشهر من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 548 ألف طن.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي حقق تراجعا أيضا في نفس الفترة، حيث بلغ نحو 3572 ألف طن، مقابل 4320 ألف طن في شهر مايو من العام 2019، كما تراجع الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات لتسجل نحو 2642 ألف طن في مايو الماضي، مقابل 2768 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 126 ألف طن.

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وشهدت معدلات استيراد البوتاجاز ارتفاعا طفيفا في شهر مايو من العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من البوتاجاز نحو 224 ألف طن، فيما بلغت الواردات من البوتاجاز 193.5 ألف طن في شهر مايو من عام 2019، بزيادة بلغت 30.5 ألف طن.

وتراجع حجم الاستهلاك المحلي من البوتاجاز في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 304.7 ألف طن، مقابل 335.2 ألف طن في شهر مايو 2019، بتراجع بلغت قيمته 30.5 ألف طن.