شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحقق سلسلة مكاسب من عشر جلسات – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي بنسبة بلغت 0.77% بما يعادل 58.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 7,808.54 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 7,406.71.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,406.71 ومستوى المقاومة 7,808.54.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
104
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
68
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عدد أسهم الشركات الثابتة
25
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عدد أسهم الشركات المتداولة
197
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