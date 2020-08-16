شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) من جديد في آخر جلساته، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق، وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما يدعمه باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.79% بما يعادل 0.14 نقطة، ولكن ما يضعف من مكاسب السهم الأخيرة محاولته تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8.72، طيلة استقراره اعلى مستوى 7.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 8.32.
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