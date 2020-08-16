شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) مرة أخرى في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن أمام السهم عقبة مهمة وهو وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليبدأ بذلك محاولته تصريف هذا التشبع الشرائي.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 15.60 استعداداً لمهاجمته، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 14.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.80 ومستوى المقاومة 15.60.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الإنماء يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 16-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.