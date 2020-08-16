شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 14.52، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.94% بما يعادل 0.42 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 14.52، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 16.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.21.