الأسماك يصعد بصعوبة – تحليل صباحي – 16-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ولكن ما كبح من جماح المزيد من مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.08% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.07، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 26.91.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.66 ومستوى المقاومة 26.00.
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