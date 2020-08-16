شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع أمامه عقبة مهمة لتأكيد عزمه على الارتفاع – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 11.08، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.85% بما يعادل 0.20 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.45 ومستوى المقاومة 11.64.