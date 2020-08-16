شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تبوك الزراعية (6040) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وصولاً لأعلى مستوياته في أكثر من عامين، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 0.32 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصوله المناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 21.98، ليستهدف مباشرة مستوى المقاومة 24.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.46 ومستوى المقاومة 24.00.