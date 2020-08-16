شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت نجران (3002) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.56، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.56 ومستوى المقاومة 12.52.