التأمين العربية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 16-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التأمين العربية (8160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.85% بما يعادل -0.12 نقطة، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة 14.00، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.42.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.40 مستوى المقاومة 15.00.
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