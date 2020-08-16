شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. تبدأ بـ120 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت أسعار تتراوح بين 100-140 جنيها.

وسجلت اللحوم الكندوز 110-140 جنيها، بينما سحبت اللحوم الضأن 120-140 جنيها، بينما استقرت أسعار اللحوم الجملى عند 100-120 جنيها.

واستقرت أسعار السجق عند 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها للكيلو، والكبدة ما بين 120-140 جنيها الكيلو، وأما البرجر البلدى فسجل 120-140 جنيها الكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120 جنيها.

Advertisements

ويذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تواصل تطوير ورفع كفاءة وإحلال وإنشاء الوحدات البيطرية وتكويد المحاجر البيطرية، وعمل قاعدة بيانات لها، ومتابعة تطوير مجازر اللحوم وتحديث منظومة الذبح والتدوال، نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربين.

وقال الدكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تكويد جميع المحاجر البيطرية من خلال رقم ثابت بإجمالى 100 محجر، وتم عمل قاعدة بيانات موحدة، وذلك بعد حصر جميع المحاجر البيطرية سواء خاصة أو حكومية على مستوى الجمهورية لعمل تكويد لها برقم ثابت وقاعدة بيانات، والتطوير بشكل مستمر لجميع المحاجر البيطرية.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن هناك تطوير بشكل مستمر لجميع المحاجر البيطرية، مؤكدا أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أى أمراض، ولذلك تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، مؤكدا أن دور الهيئة ليس فقط الإشراف على استيراد السلع المستوردة ذات الأصل الحيوانى التى تشمل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، وإنما الإشراف على استيراد الحيوانات الحية، وعمل لجان للحجر الصحى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الحجر البيطرى.