شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 474 مليون دولار.. زيادة ملحوظة فى الصادرات المصرية إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تطور حجم الصادرات والواردات بين كلا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2018 و2019، وأهم السلع والمنتجات التي تم تبادلها خلال تلك الفترة.

ومن بين السلع التي استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أجهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها، حيث حققت ارتفاعا ملحوظا وبلغت قيمتها 150 مليون و593 ألف دولار بنهاية عام 2019، بينما كانت قيمتها 129 مليون و454 ألف دولار بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نحو 21 مليون و139 ألف دولار.

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وحققت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة ملحوظة بنهاية عام 2019، حيث بلغت الصادرات 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل مليار و721 مليون دولار بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها نحو 474 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات في المقابل لتصل إلى 5 مليارات و147 مليون دولار بنهاية عام 2019، مقابل 5 مليارات و460 مليون دولار بنهاية عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 313 مليون دولار.

وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الأولي للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت 945.7 مليون دولار عام 2019، مقابل 801.2 مليون دولار عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 18%، فيما جاءت الحبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف في المرتبة الأولى للواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت 1157 مليون دولار عام 2019، مقابل 1213 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.