شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5652 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 5700 نقطة، في ظل تواضع كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد إمكانية وصول المؤشر الكويتي لمستوى 6100 نقطة، شرط تجاوزه لمستوى 5700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,624 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,679 نقطة
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