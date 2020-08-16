شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه التي حققها مع بداية الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9602 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ستة اشهر، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر مزبدا من الايجابية قد تصل بالمؤشر لمستوى المقاومة الهام عند 10000نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,563 وبين مستوى المقاومة هو 9,644 نقطة
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