شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 649 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند مستوى 660 فلس، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 610 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60 بينما مستوى المقاومة هو 653 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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