شكرا لقرائتكم خبر عن اجوان (AJWAN) يخترق القناة الهابطة -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 11٫10 فلس، مخترقا المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 9٫30 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 10٫60 فلس كمستوى أول ثم 9٫30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10٫90 بينما مستوى المقاومة هو 11.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط