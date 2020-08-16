شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 10٫20 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما أنهى السهم تداولاته اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى ان السهم قد يواصل حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم 9٫70 فلس كمستوى أول ثم 8٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11٫30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.1 بينما مستوى المقاومة هو 10.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط