شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتحرك في نطاق ضيق على المدى اليومي منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 576 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 590 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستوى الدعم 550 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 574.0 بينما مستوى المقاومة هو 579.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط