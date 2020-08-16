شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتحرك في نطاق ضيق على المدى اليومي منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 576 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 590 فلس، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لمستوى الدعم 550 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 574.0 بينما مستوى المقاومة هو 579.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات (OOREDOO) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 16-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.