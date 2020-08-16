شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10٫50 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10 فلس كمستوى أول ثم 8 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.3 بينما مستوى المقاومة هو 10.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط