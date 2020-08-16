شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لثاني جلسة التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 17٫90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 16 فلس كمستوى أول ثم 14 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.4 بينما مستوى المقاومة هو 18.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط