شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 615 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 630 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 600 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 607.0 بينما مستوى المقاومة هو 626.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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