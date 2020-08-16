شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2٫286 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫50 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط