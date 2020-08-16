شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 16-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫949 ريال، مصحوبا بتدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0٫84 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫99 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط